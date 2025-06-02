Япония в течение пяти лет планирует привлечь 840 миллиардов долларов иностранных инвестиций

Япония планирует увеличить целевой показатель прямых иностранных инвестиций до 120 трлн иен (840 млрд долларов США) к 2030 году, стремясь привлечь больше иностранного капитала для оживления региональной экономики и решения проблемы нехватки рабочей силы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Правительство страны пересмотрело текущую цель привлечения инвестиций в 100 триллионов иен, увеличив ее на 20% в этом году. В плане также изложена долгосрочная цель в 150 триллионов иен иностранных инвестиций в начале 2030-х годов.

Япония все больше рассчитывает на иностранные инвестиции поддержки экономического роста на фоне снижения демографических показателей и упадка региональных отраслей. Столкнувшись с этими растущими проблемами, страна скатилась вниз в мировых рейтингах валового внутреннего продукта. экономикой мира.

По состоянию на 2024 год общий объем прямых иностранных инвестиций в Японию составил 53,3 трлн иен, что более чем вдвое превышает уровень десятилетней давности. Этот рост был частично обусловлен крупными инвестициями, такими как Taiwan Semiconductor Manufacturing в провинцию Кумамото и расширение Micron Technology в Хиросиме в последние годы.

Тем не менее, прямые иностранные инвестиции составили лишь 5,89% ВВП страны в 2023 году, что является одним из самых низких показателей в мире. Япония обычно отстает от входных показателей иностранных инвестиций из-за ряда препятствий, начиная от слабого корпоративного управления и заканчивая жесткими трудовыми законами.

Правительство страны 2 июня заявило, что рассмотрит возможность пересмотра соответствующих налоговых систем и законов, чтобы сделать страну более доступной для иностранных инвесторов и предприятий. Токио также будет способствовать использованию неиспользуемых земель и будет помогать развивать инфраструктуру на потенциальных инвестиционных площадках.

Отмечается, что в планах поддержка капиталовложений иностранных компаний в ключевые отрасли, включая искусственный интеллект, полупроводники и центры обработки данных будет в приоритете. Япония также активизирует усилия по налаживанию связей между отечественными компаниями и международными инвесторами и стартапами, заинтересованными в выходе на японский рынок или формировании партнерств.

Напомним, Япония присоединилась к растущему списку стран, включая Испанию и Канаду, разрабатывающие планы помощи, чтобы смягчить внутренние последствия пошлин президента Дональда Трампа. 27 мая правительство страны одобрило пакет расходов в размере 6,3 млрд долларов для "полной поддержки" предприятий и домохозяйств, пострадавших от тарифов США.