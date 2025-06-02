Японія впродовж п’яти років планує залучити 840 мільярдів доларів іноземних інвестицій

Японія планує збільшити цільовий показник прямих іноземних інвестицій до 120 трлн ієн (840 млрд доларів США) до 2030 року, прагнучи залучити більше іноземного капіталу для пожвавлення регіональної економіки і вирішення проблеми нестачі робочої сили.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Уряд країни переглянув поточну мету залучення інвестицій в 100 трильйонів ієн, збільшивши її на 20% цьогоріч. У плані також викладено довгострокову мету в 150 трильйонів єн іноземних інвестицій на початку 2030-х років.

Японія дедалі більше розраховує на іноземні інвестиції підтримки економічного зростання на тлі зниження демографічних показників і занепаду регіональних галузей. Зіткнувшись із цими зростаючими проблемами, країна скотилася вниз у світових рейтингах валового внутрішнього продукту. За результатами 2023 року Японію обігнала Німеччина, і, за прогнозами, незабаром її обійде Індія, ставши четвертою за величиною економікою світу.

Станом на 2024 рік загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у Японію становив 53,3 трлн ієн, що більш ніж удвічі перевищує рівень десятирічної давності. Це зростання було частково зумовлене великими інвестиціями, такими як Taiwan Semiconductor Manufacturing в провінцію Кумамото та розширення Micron Technology у Хіросімі в останні роки.

Тим не менш, прямі іноземні інвестиції становили лише 5,89% ВВП країни в 2023 році, що є одним із найнижчих показників у світі. Японія зазвичай відстає від вхідних показників іноземних інвестицій через ряд перешкод, починаючи від слабкого корпоративного управління і закінчуючи жорсткими трудовими законами.

Уряд країни 2 червня заявив, що розгляне можливість перегляду відповідних податкових систем та законів, щоб зробити країну доступнішою для іноземних інвесторів та підприємств. Токіо також сприятиме використанню земель, що не використовуються, і допомагатиме розвивати інфраструктуру на потенційних інвестиційних майданчиках.

Зазначається, у планах підтримка капіталовкладень іноземних компаній у ключові галузі, включаючи штучний інтелект, напівпровідники та центри обробки даних буде у пріоритеті. Також Японія активізує зусилля щодо налагодження зв'язків між вітчизняними компаніями та міжнародними інвесторами та стартапами, зацікавленими у виході на японський ринок чи формуванні партнерств.

Нагадаємо, Японія приєдналася до зростаючого списку країн, включаючи Іспанію та Канаду, які розробляють плани допомоги, щоб пом'якшити внутрішні наслідки мит президента Дональда Трампа. 27 травня уряд країни схвалилв пакет видатків у розмірі 6,3 млрд доларів для "повної підтримки" підприємств та домогосподарств, які постраждали від тарифів США.