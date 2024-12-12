ЮНЕСКО внесло "Бабий Яр" и Одесский литературный музей в список культурных ценностей под усиленной защитой

11 декабря на 19-м заседании Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов было принято решение о внесении двух объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Инициативу Украины поддержали все участники мероприятия.

Об этом идет речь на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В список включено:

Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", символизирующий память о трагедиях Холокоста и борьбе с ненавистью;

Одесский литературный музей, несмотря на постоянные обстрелы, остается важным символом украинской культуры.

Заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Анастасия Бондарь подчеркнула значение этого шага для защиты культурного наследия в условиях войны. В своем выступлении она заявила, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 1222 объекта культурного наследия. Это больше одного уничтоженного объекта каждый день.

" В среднем более одного объекта Россия повреждает каждый день. И это статистика, которая не включает разрушение культурной инфраструктуры и ограбление музеев и археологических коллекций. Это все попытки не только уничтожить физические памятники, но и стереть идентичность и историю нации" , — подчеркнула Бондарь.

Ранее в список культурных ценностей под усиленной защитой уже вошли 25 объектов культурного наследия Украины, среди которых большинство входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Добавим, на этой же сессии украинская писанка была признана частью культурного достояния человечества.

Напомним, в сентябре 2023 года "Бабий Яр" был включен в Международный реестр "Память мира" ЮНЕСКО. Этот статус был предоставлен по итогам рассмотрения номинационной формы, предоставленной Государственной архивной службой Украины и Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".