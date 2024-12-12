ЮНЕСКО внесло "Бабин Яр" та Одеський літературний музей до списку культурних цінностей під посиленим захистом

11 грудня на 19-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів було прийнято рішення про внесення двох об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Ініціативу України підтримали всі учасники заходу.

Про це йдеться на сайті Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

До списку включено:

Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", що символізує пам'ять про трагедії Голокосту та боротьбу з ненавистю;

Одеський літературний музей, який попри постійні обстріли залишається важливим символом української культури.

Заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Анастасія Бондар підкреслила значення цього кроку для захисту культурної спадщини в умовах війни. У своєму виступі вона заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила чи зруйнувала 1222 об’єкти культурної спадщини. Це більше одного знищеного об’єкта щодня.

"В середньому більше одного об’єкта Росія пошкоджує щодня. І це статистика, яка не включає руйнування культурної інфраструктури та пограбування музеїв і археологічних колекцій. Це все спроби не лише знищити фізичні пам’ятки, але й стерти ідентичність та історію нації", — наголосила Бондар.

Раніше до списку культурних цінностей під посиленим захистом вже увійшли 25 об’єктів культурної спадщини України, серед яких більшість належить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Додамо, на цій же сесії українська писанка була визнана частиною культурного надбання людства.

Нагадаємо, у вересні 2023 року “Бабин Яр” було включено до Міжнародного реєстру “Пам’ять світу” ЮНЕСКО. Цей статус було надано за підсумками розгляду номінаційної форми, яку було подано Державною архівною службою України та Меморіальним центром Голокосту “Бабин Яр”.