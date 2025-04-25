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Южнокорейская Posco инвестирует 106 млн долларов в строительство ТЭЦ в Одессе

Строительство ТЭЦ в Одессе
Южная Корея поможет Украине восстановить энергетику / Минэкономики

Украина и Южная Корея усугубляют экономическое сотрудничество. Компания Posco International Ukraine и Министерство экономики обсудили совместные проекты в сфере зеленой металлургии и энергетики, в частности, строительство ТЭЦ в Одессе за $106 миллионов.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Первый заместитель Министра экономики Алексей Соболев встретился с руководством Posco International Ukraine для обсуждения будущих проектов по восстановлению Украины. Среди ключевых направлений сотрудничества – развитие зеленой металлургии и развитие новейшей энергетической инфраструктуры.

Компания Posco International планирует реализовать проект по строительству теплоэлектроцентрали на RDF-топливе в Одессе стоимостью 106 миллионов долларов в сотрудничестве с корейским Фондом экономического развития и сотрудничества (EDCF).

"У нас уже есть рамочное соглашение с правительством Республики Корея на $2,1 млрд льготных кредитов. И стремимся максимально эффективно направить эти средства на восстановление страны и в будущем расширить сотрудничество с EDCF на частный сектор", – отметил Алексей Соболев.

Также компания проявила заинтересованность в инвестициях в зеленую металлургию в Украине благодаря своему опыту , технологиям и поддержке выхода украинской продукции на глобальные рынки.

Недавно   ДТЭК получил от французского правительства 11 миллионов евро   грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции. Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova. Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.

Автор:
Татьяна Гойденко