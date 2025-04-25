Південнокорейська Posco інвестує 106 млн доларів у будівництво ТЕЦ в Одесі

Україна та Південна Корея поглиблюють економічну співпрацю. Компанія Posco International Ukraine та Міністерство економіки обговорили спільні проєкти у сфері зеленої металургії та енергетики, зокрема будівництво ТЕЦ в Одесі за $106 мільйонів.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев зустрівся з керівництвом Posco International Ukraine для обговорення майбутніх проєктів з відновлення України. Серед ключових напрямків співпраці — розвиток зеленої металургії та розбудова новітньої енергетичної інфраструктури.

Компанія Posco International планує реалізувати проєкт з будівництва теплоелектроцентралі на RDF-паливі в Одесі вартістю 106 мільйонів доларів у співпраці з корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

"Ми вже маємо рамкову угоду з урядом Республіки Корея на $2,1 млрд пільгових кредитів. І прагнемо максимально ефективно спрямувати ці кошти на відновлення країни та у майбутньому розширити співпрацю з EDCF на приватний сектор", – зазначив Олексій Соболев.

Також компанія виявила зацікавленість в інвестиціях у зелену металургію в Україні — завдяки своєму досвіду, технологіям і підтримці виходу української продукції на глобальні ринки.

Нещодавно ДТЕК отримав від французького уряду 11 мільйонів євро грантових коштів на реалізацію проєкту першої в Україні цифрової підстанції. Проєкт вартістю 15 мільйонів євро буде реалізовано за технологією GE Vernova. Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони євро - власні інвестиції компанії.