Южные регионы Украины получат 960 млн грн на развитие распределенной генерации

Кабмин выделил более 960 млн грн на энергетическую устойчивость юга Украины / Freepik

Кабинет Министров Украины принял выделить более 960 млн грн на реализацию приоритетных задач в рамках Планов устойчивости для южных областей. Больше всего средств – 582,3 млн грн – получит Одесская область, 280,7 млн грн – Николаевская и 97,5 млн грн – Херсонская.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Финансирование направлено на завершение строительства и присоединение 75 газовых генераций общей мощностью 96,4 МВт, а также развитие распределенной генерации, дополнительные источники питания для тепло- и водоснабжения и децентрализацию системы теплоснабжения.

В рамках рабочей поездки члены правительства встретились с местным бизнесом, обсудили возобновление энергетической инфраструктуры, льготное кредитование на энергетические нужды и пути усиления энергонезависимости регионов после атак РФ.

По словам начальника Одесской МВА Сергея Лысака, средства будут направлены в первую очередь на защиту критических объектов и обеспечение стабильного энергоснабжения городов и предприятий.

Украина увеличивает количество газотурбинных и газопоршневых установок для обеспечения критической инфраструктуры автономным питанием. В настоящее время лидером по установленной мощности Киевская область (145 МВт).

Напомним,   по состоянию на начало февраля 2026 года суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт с начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.

Татьяна Гойденко