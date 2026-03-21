Південні регіони України отримають 960 млн грн на розвиток розподіленої генерації

Лінії електропередач
Кабмін виділив понад 960 млн грн на енергетичну стійкість півдня України / Freepik

Кабінет міністрів України ухвалив виділити понад 960 млн грн на реалізацію пріоритетних завдань у межах Планів стійкості для південних областей. Найбільше коштів – 582,3 млн грн – отримає Одеська область, 280,7 млн грн – Миколаївська та 97,5 млн грн – Херсонська.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Фінансування спрямоване на завершення будівництва та приєднання 75 газових генерацій загальною потужністю 96,4 МВт, а також на розвиток розподіленої генерації, додаткові джерела живлення для тепло- і водопостачання та децентралізацію системи теплопостачання.

У межах робочої поїздки урядовці зустрілися з місцевим бізнесом, обговорили відновлення енергетичної інфраструктури, пільгове кредитування на енергетичні потреби та шляхи посилення енергонезалежності регіонів після атак РФ.

За словами начальника Одеської МВА Сергія Лисака, кошти будуть спрямовані першочергово на захист критичних об’єктів та забезпечення стабільного енергопостачання міст і підприємств.

Україна збільшує кількість газотурбінних та газопоршневих установок для забезпечення критичної інфраструктури автономним живленням. Наразі лідером за встановленою потужністю є Київська область (145 МВт).

Нагадаємо, станом на початок лютого 2026 року сумарна потужність введеної в експлуатацію газової розподіленої генерації сягнула 1,4 ГВт від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перший місяць поточного року було додано 192 МВт нових потужностей.

Автор:
Тетяна Гойденко