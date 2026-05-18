За четыре месяца украинцы уплатили более 37 млн грн добровольных пенсионных взносов

За четыре месяца украинцы уплатили более 37 млн грн добровольных пенсионных взносов / Depositphotos

С начала года в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 37,6 млн. грн. добровольных взносов. Эту сумму граждане перевели в течение января – апреля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Всего за первые четыре месяца было произведено 15 805 добровольных платежей. Большинство людей делали ради себя, чтобы докупить страховой стаж для будущей пенсии, тогда как часть граждан поддержала финансово других лиц.

Как распределились средства и сколько платят украинцы

Статистика ПФУ показывает, что услуга покупки стажа или увеличение будущей пенсии остается востребованной:

  • Целевое назначение: 13763 взноса граждане уплатили за собственный страховой стаж, а еще 2042 плательщика перечислили деньги в пользу других людей.
  • Размер платежей: более половины взносов (57% или 9104 платежа) было произведено в минимальном размере. В настоящее время минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 грн.
Статистические данные о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования по состоянию на 1 мая 2026 года

В целом, этот сервис работает в Украине с марта 2023 года. За все время его существования через онлайн-портал электронных услуг ПФУ украинцы совершили около 82,8 тыс. платежей, а общая сумма добровольных отчислений достигла 189,6 млн. грн.

Напомним, в Украине представили концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку презентовала реформу, которая полностью обновит систему негосударственного пенсионного обеспечения и заложит надежную основу для будущей обязательной накопительной системы.

Автор:
Максим Кольц