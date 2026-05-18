За чотири місяці українці сплатили понад 37 млн грн добровільних пенсійних внесків

З початку року до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 37,6 млн грн добровільних внесків. Цю суму громадяни переказали протягом січня – квітня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Загалом за перші чотири місяці було здійснено 15 805 добровільних платежів. Більшість із них люди робили заради себе, щоб докупити страховий стаж для майбутньої пенсії, тоді як частина громадян підтримала фінансово інших осіб.

Як розподілилися кошти та скільки платять українці

Статистика ПФУ показує, що послуга купівлі стажу або збільшення майбутньої пенсії залишається затребуваною:

Цільове призначення: 13 763 внески громадяни сплатили за власний страховий стаж, а ще 2042 платники перерахували гроші на користь інших людей.

Розмір платежів: більше половини внесків (57% або 9104 платежі) було зроблено у мінімальному розмірі. Наразі мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн.

Статистичні дані щодо добровільної участі у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування станом на 1 травня 2026 року

Загалом цей сервіс працює в Україні з березня 2023 року. За весь час його існування через онлайн-портал електронних послуг ПФУ українці здійснили близько 82,8 тис. платежів, а загальна сума добровільних відрахувань досягла 189,6 млн грн.

