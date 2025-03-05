Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

--0,01

EUR

43,88

+0,34

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

44,50

44,23

Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За два года войны ДТЭК Энерго инвестировал 28 млрд грн в восстановление ТЭС и работу шахт

работник ДТЭК
ДТЭК продолжает держать энергетический фронт. Фото: facebook/DTEKcompany

Во время полномасштабной войны Российская Федерация постоянно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Специалисты отрасли усиленно работают над восстановлением разрушенных и поврежденных обстрелов объектов. В течение 2022-2024 годов ДТЭК Энерго инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций и обеспечение работы шахт.

Об этом сообщает сайт компании.

За последние три года вложения компании в ремонты и восстановление теплоэлектростанций составили около 10 млрд грн. Значительную часть инвестиций ДТЭК направила и в украинскую угледобычу. По итогам последних трех лет вложения предприятия в работу шахт составили около 18 млрд грн. Благодаря этому удалось поддержать необходимые для нужд тепловой генерации запасы топлива.

В частности, инвестиции были направлены на:

  • проведение и ремонт капитальных горных выработок;
  • комплектацию угольных лав;
  • оснащение шахт проходческим оборудованием;
  • подземный шахтный транспорт;
  • проекты поддержания производственных мощностей.

"Последние три года украинская энергосистема подвергается беспрецедентному давлению и террору, которое не переживала ни одна энергосистема мира в новейшей истории. Десятки массированных атак, тысячи ракет и дронов… В центре внимания и тепловая генерация, которая пострадала больше всего", — отметил гендиректор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, в этих условиях компания делала и продолжает делать все возможное, чтобы удерживать энергетический фронт, восстанавливать мощности и поддерживать надежность энергосистемы.

С начала полномасштабной войны теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы врагом 205 раз. От обстрелов были ранены 56 энергетиков станций, 4 погибли. По состоянию на лето 2024 года повреждено или разрушено 90% тепловой генерации компании.

Напомним, в ужине 3 марта, во время масштабной атаки дронов, РФ нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. По неофициальным данным, без света осталось более 20 тысяч человек.

Автор:
Татьяна Ковальчук