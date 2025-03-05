За два года войны ДТЭК Энерго инвестировал 28 млрд грн в восстановление ТЭС и работу шахт

Во время полномасштабной войны Российская Федерация постоянно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Специалисты отрасли усиленно работают над восстановлением разрушенных и поврежденных обстрелов объектов. В течение 2022-2024 годов ДТЭК Энерго инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций и обеспечение работы шахт.

Об этом сообщает сайт компании.

За последние три года вложения компании в ремонты и восстановление теплоэлектростанций составили около 10 млрд грн. Значительную часть инвестиций ДТЭК направила и в украинскую угледобычу. По итогам последних трех лет вложения предприятия в работу шахт составили около 18 млрд грн. Благодаря этому удалось поддержать необходимые для нужд тепловой генерации запасы топлива.

В частности, инвестиции были направлены на:

проведение и ремонт капитальных горных выработок;

комплектацию угольных лав;

оснащение шахт проходческим оборудованием;

подземный шахтный транспорт;

проекты поддержания производственных мощностей.

"Последние три года украинская энергосистема подвергается беспрецедентному давлению и террору, которое не переживала ни одна энергосистема мира в новейшей истории. Десятки массированных атак, тысячи ракет и дронов… В центре внимания и тепловая генерация, которая пострадала больше всего", — отметил гендиректор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, в этих условиях компания делала и продолжает делать все возможное, чтобы удерживать энергетический фронт, восстанавливать мощности и поддерживать надежность энергосистемы.

С начала полномасштабной войны теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы врагом 205 раз. От обстрелов были ранены 56 энергетиков станций, 4 погибли. По состоянию на лето 2024 года повреждено или разрушено 90% тепловой генерации компании.

Напомним, в ужине 3 марта, во время масштабной атаки дронов, РФ нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. По неофициальным данным, без света осталось более 20 тысяч человек.