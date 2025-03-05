За два роки війни ДТЕК Енерго інвестував 28 млрд грн у відновлення ТЕС та роботу шахт

Під час повномасштабної війни Російська Федерація постійно атакує українську енергетичну інфраструктуру. Фахівці галузі посилено працюють над відбудовою зруйнованих та пошкоджених обстрілами об’єктів. Упродовж 2022-2024 років ДТЕК Енерго інвестував майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій та забезпечення роботи шахт.

Про це повідомляє сайт компанії.

За останні три роки вкладення компанії у ремонти та відновлення теплоелектростанцій склали майже 10 млрд грн. Значну частину інвестиційДТЕК спрямувала і в український вуглевидобуток. За підсумками останніх трьох років вкладення підприємства в роботу шахт склали майже 18 млрд грн. Завдяки цьому вдалося підтримати необхідні для потреб теплової генерації запаси палива.

Зокрема інвестиції були спрямовані на:

проведення та ремонт капітальних гірничих виробок;

комплектацію вугільних лав;

оснащення шахт прохідницьким устаткуванням;

підземний шахтний транспорт;

проєкти підтримки виробничих потужностей.

"Останні три роки українська енергосистема піддається безпрецедентному тиску і терору, який не переживала жодна енергосистема світу в новітній історії. Десятки масованих атак, тисячі ракет і дронів… В центрі уваги і теплова генерація, яка постраждала чи не найбільше", — зазначив гендиректор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

За його словами, в цих умовах компанія робила і продовжує робити все можливе, щоб тримати енергетичний фронт, відновлювати потужності та підтримувати надійність енергосистеми.

З початку повномасштабної війни теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані ворогом 205 разів. Від обстрілів було поранено 56 енергетиків станцій, 4 загинуло. Станом на літо 2024 року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації компанії.

Нагадаємо, ввечері 3 березня, під час масштабної атаки дронів, РФ завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. За неофіційними даними, без світла залишилися понад 20 тисяч осіб.