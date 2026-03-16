За февраль СОУ сбили более 15 тыс. вражеских дронов — это рекордный показатель

В феврале Украинские силы обороны (СОУ) сбили 15 438 вражеских беспилотников, что стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны. Значительную роль в этом играют украинские перехватчики, которые все активнее используются для противодействия массированным атакам.

Об этом Delo.ua сообщили в оборонном кластере Brave1.

По данным кластера, это уже второй месяц подряд, когда украинские военные устанавливают новые рекорды по уничтожению российских беспилотников, в частности дронов типа Shahed.

Украинские перехватчики вызывают интерес у партнеров

Украинские технологии борьбы с дронами уже вызывают интерес у международных партнеров, в частности, в США.

"У Украины сегодня есть уникальный опыт противодействия атакам дронов, и этот опыт внимательно изучают в мире", — отметили в Brave1.

В кластере добавляют, что рост угроз от беспилотников в разных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, лишь усиливает интерес к украинским технологиям.

"Мы открыты к партнерствам, совместным испытаниям и обмену знаниями. Украина не просто делится опытом — мы помогаем превращать идеи в проверенные в боевых условиях технологические решения", — отметили в Brave1.

В частности, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала дроны-перехватчики и направила команду специалистов по беспилотным системам для помощи в защите американских военных баз в Иордании.

В Украине формируется новый рынок перехватчиков

Производство дронов-перехватчиков в Украине стремительно масштабируется. По данным Brave1, сегодня кластер работает с более чем 100 производителями , разрабатывающими такие системы для борьбы с разведывательными беспилотниками и ударными дронами. Среди них более десяти производителей уже активно сбивают "шахеды" на боевых позициях.

Фактически в Украине формируется новый сегмент оборонной индустрии , который еще год назад рассматривался как перспективное направление, а сегодня стал одним из ключевых элементов противовоздушной обороны. Сейчас украинские компании производят более 1500 дронов-перехватчиков в сутки.

Дешевле, чем ракеты ПВО

Важным фактором популярности таких систем есть их экономическая эффективность. В Brave1 отмечают, что Россия имеет значительно большие ресурсы, поэтому украинские решения для противодействия дронам должны быть в разы дешевле самих целей.

В частности, стоимость одного дрона-перехватчика составляет примерно $1500–2000 . Для сравнения:

ракета в систему Patriot стоит около $3–4 млн

ударный дрон Shahed оценивается примерно в $20–50 тыс.

Поэтому использование перехватчиков позволяет значительно удешевить борьбу с массированными атаками беспилотников и масштабировать систему защиты без резкого роста затрат.

Технологии постоянно меняются

В Brave1 отмечают, что современные военные технологии быстро эволюционируют.

"В современной войне понятия 'финального продукта' почти не существует. Цикл жизни технологии на фронте составляет от трех до шести месяцев", - отметили в кластере.

Именно поэтому дроны-перехватчики постоянно модернизируются с учетом новых тактик противника и опыта боевого применения.

"Современная война требует гибкости, быстрого тестирования и постоянного усовершенствования. Именно эта способность к быстрой эволюции является нашим конкурентным преимуществом", — подытожили в Brave1.

Напомним, украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки.