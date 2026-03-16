Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За февраль СОУ сбили более 15 тыс. вражеских дронов — это рекордный показатель

В феврале украинские военные сбили 15 438 вражеских беспилотников
Производство дронов-перехватчиков в Украине стремительно масштабируется. Фото: Генштаб ВСУ

В феврале Украинские силы обороны (СОУ) сбили 15 438 вражеских беспилотников, что стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны. Значительную роль в этом играют украинские перехватчики, которые все активнее используются для противодействия массированным атакам.

Об этом Delo.ua сообщили в оборонном кластере Brave1.

По данным кластера, это уже второй месяц подряд, когда украинские военные устанавливают новые рекорды по уничтожению российских беспилотников, в частности дронов типа Shahed.

Украинские перехватчики вызывают интерес у партнеров

Украинские технологии борьбы с дронами уже вызывают интерес у международных партнеров, в частности, в США.

"У Украины сегодня есть уникальный опыт противодействия атакам дронов, и этот опыт внимательно изучают в мире", — отметили в Brave1.

В кластере добавляют, что рост угроз от беспилотников в разных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, лишь усиливает интерес к украинским технологиям.

"Мы открыты к партнерствам, совместным испытаниям и обмену знаниями. Украина не просто делится опытом — мы помогаем превращать идеи в проверенные в боевых условиях технологические решения", — отметили в Brave1.

В частности, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала дроны-перехватчики и направила команду специалистов по беспилотным системам для помощи в защите американских военных баз в Иордании.

В Украине формируется новый рынок перехватчиков

Производство дронов-перехватчиков в Украине стремительно масштабируется. По данным Brave1, сегодня кластер работает с более чем 100 производителями , разрабатывающими такие системы для борьбы с разведывательными беспилотниками и ударными дронами. Среди них более десяти производителей уже активно сбивают "шахеды" на боевых позициях.

Фактически в Украине формируется новый сегмент оборонной индустрии , который еще год назад рассматривался как перспективное направление, а сегодня стал одним из ключевых элементов противовоздушной обороны. Сейчас украинские компании производят более 1500 дронов-перехватчиков в сутки.

Дешевле, чем ракеты ПВО

Важным фактором популярности таких систем есть их экономическая эффективность. В Brave1 отмечают, что Россия имеет значительно большие ресурсы, поэтому украинские решения для противодействия дронам должны быть в разы дешевле самих целей.

В частности, стоимость одного дрона-перехватчика составляет примерно $1500–2000 . Для сравнения:

  • ракета в систему Patriot стоит около $3–4 млн
  • ударный дрон Shahed оценивается примерно в $20–50 тыс.

Поэтому использование перехватчиков позволяет значительно удешевить борьбу с массированными атаками беспилотников и масштабировать систему защиты без резкого роста затрат.

Технологии постоянно меняются

В Brave1 отмечают, что современные военные технологии быстро эволюционируют.

"В современной войне понятия 'финального продукта' почти не существует. Цикл жизни технологии на фронте составляет от трех до шести месяцев", - отметили в кластере.

Именно поэтому дроны-перехватчики постоянно модернизируются с учетом новых тактик противника и опыта боевого применения.

"Современная война требует гибкости, быстрого тестирования и постоянного усовершенствования. Именно эта способность к быстрой эволюции является нашим конкурентным преимуществом",  подытожили в Brave1.

Напомним, украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки.

Автор:
Алик Сахно