За лютий СОУ збили більше 15 тис. ворожих дронів — це рекордний показник

У лютому Сили оборони України (СОУ) збили 15 438 ворожих безпілотників, що стало рекордним показником з початку повномасштабної війни. Значну роль у цьому відіграють українські дрони-перехоплювачі, які дедалі активніше використовуються для протидії масованим атакам.

Про це Delo.ua повідомили в оборонному кластері Brave1.

За даними кластера, це вже другий місяць поспіль, коли українські військові встановлюють нові рекорди зі знищення російських безпілотників, зокрема дронів типу Shahed.

Українські перехоплювачі викликають інтерес у партнерів

Українські технології боротьби з дронами вже викликають інтерес у міжнародних партнерів, зокрема у США.

"Україна сьогодні має унікальний досвід протидії атакам дронів, і цей досвід уважно вивчають у світі", — зазначили у Brave1.

У кластері додають, що зростання загроз від безпілотників у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході, лише підсилює інтерес до українських технологій.

"Ми відкриті до партнерств, спільних випробувань та обміну знаннями. Україна не просто ділиться досвідом — ми допомагаємо перетворювати ідеї на перевірені в бойових умовах технологічні рішення", — зазначили в Brave1.

Зокрема, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна передала дрони-перехоплювачі та направила команду фахівців з безпілотних систем для допомоги у захисті американських військових баз у Йорданії.

В Україні формується новий ринок перехоплювачів

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні стрімко масштабується. За даними Brave1, сьогодні кластер працює з більш ніж 100 виробниками, які розробляють такі системи для боротьби з розвідувальними безпілотниками та ударними дронами. Серед них понад десять виробників уже активно збивають"'шахеди" на бойових позиціях.

Фактично в Україні формується новий сегмент оборонної індустрії, який ще рік тому лише розглядався як перспективний напрямок, а сьогодні став одним із ключових елементів протиповітряної оборони. Зараз українські компанії виробляють понад 1500 дронів-перехоплювачів на добу.

Дешевше, ніж ракети ППО

Важливим фактором популярності таких систем є їхня економічна ефективність. У Brave1 зазначають, що Росія має значно більші ресурси, тому українські рішення для протидії дронам мають бути в рази дешевшими за самі цілі.

Зокрема, вартість одного дрона-перехоплювача становить приблизно $1500–2000. Для порівняння:

  • ракета до системи Patriot коштує близько $3–4 млн
  • ударний дрон Shahed оцінюється приблизно у $20–50 тис.

Тому використання перехоплювачів дозволяє значно здешевити боротьбу з масованими атаками безпілотників і масштабувати систему захисту без різкого зростання витрат.

Технології постійно змінюються

У Brave1 наголошують, що сучасні військові технології швидко еволюціонують.

"У сучасній війні поняття 'фінального продукту' майже не існує. Цикл життя технології на фронті становить від трьох до шести місяців", — зазначили в кластері.

Саме тому дрони-перехоплювачі постійно модернізуються — з урахуванням нових тактик противника та досвіду бойового застосування.

"Сучасна війна вимагає гнучкості, швидкого тестування і постійного вдосконалення. Саме ця здатність до швидкої еволюції є нашою конкурентною перевагою", — підсумували в Brave1.

Нагадаємо, українські оборонні компанії виробляють до 2000 дронів-перехоплювачів на добу.

Автор:
Алік Сахно