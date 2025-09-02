За нардепа Кузнецова, подозреваемого в коррупции на закупке дронов, внесли залог: что известно о деле

За народного депутата Алексея Кузнецова, который фигурируют в деле о коррупции при закупке РЭБов и дронов, внесли залог.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию "Суспільне.Новини".

Известно, что 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил нардепа под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере более восьми миллионов гривен. Прокурор по делу просил арест с залогом в 30 миллионов гривен.

Что известно о деле?

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

По данным следствия, среди установленных эпизодов — закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% суммы контракта как неправомерную выгоду. Кроме того, по аналогичной схеме состоялась закупка FPV-дронов почти на 10 млн грн.

В общей сложности предприятие поставило продукцию по завышенной стоимости около 80 тысяч долларов, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

2 августа НАБУ провели ряд мер по разоблачению причастных к совершению коррупционного преступления и задержали четырех человек в порядке статьи 208 УПК Украины.

Кто получил подозрение?

По данным Центра противодействия коррупции, среди подозреваемых:

нардеп от "Слуги Народа" Алексей Кузнецов; ️

бывший глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай:

начальник Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко;

командир воинской части Национальной гвардии Украины; ️

владелец компании производителя дронов "Акоптерс" Владислав Марченко;

директор "Акоптерс".

Напомним, в июле НАБУ и САП завершили расследование дела о завладении 146 млн грн, уплаченных за неоказанные услуги.