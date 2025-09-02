Запланована подія 2

За нардепа Кузнєцова, якого підозрюють в корупції на закупівлі дронів, внесли заставу: що відомо про справу

Олексій Кузнєцов
За нардепа Кузнєцова внесли заставу. Фото: facebook.com/Olexiy.Kuznetsov

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБів і дронів, внесли заставу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Суспільне.Новини".

Відомо, що 4 серпня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відправив нардепа під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі понад вісім мільйонів гривень. Прокурор у справі просив арешт із заставою у 30 мільйонів гривень.

Що відомо про справу?

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

За даними слідства серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. Крім того, за аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн.

Загалом підприємство поставило продукцію за завищеною вартістю на близько 80 тисяч доларів, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.

2 серпня НАБУ провели низку заходів з викриття причетних до вчинення корупційного злочину та затримали чотирьох осіб  в порядку статті 208 КПК України.

Хто отримав підозру?

За даними Центру протидії корупції, серед підозрюваних:

  • нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов; ️
  • колишній голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай; 
  • начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко; ️
  • командир військової частини Національної гвардії України; ️
  • власник компанії виробника дронів "Акоптерс" Владислав Марченко;  
  • директорка "Акоптерс".

Нагадаємо, у липні НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння 146 млн грн, які були сплачені за ненадані послуги.

Автор:
Тетяна Ковальчук