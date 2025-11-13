За три месяца медучреждения в прифронтовых регионах получили более 280 млн грн дополнительного финансирования

С августа медицинские учреждения, работающие в прифронтовых и отдаленных общинах, получили уже 282 млн грн дополнительного финансирования. Денежные средства направлены на улучшение доступа людей к медицинской помощи и поддержку медицинских работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

В целом медицинские учреждения дополнительно получили выплаты по следующим направлениям:

54,2 млн грн - доплаты заведениям первичной медицинской помощи;

56,2 млн грн - доплаты заведениям экстренной медицинской помощи;

171,7 млн грн - финансирование по пакету "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи".

"Прифронтовые общины живут в сложных условиях постоянных обстрелов. Задача государства – даже в зонах повышенного риска обеспечить людей одинаково качественными и доступными социальными услугами, в том числе медицинскими", – отметил министр Алексей Кулеба.

Усиленные коэффициенты и наибольшие доплаты

С октября этого года для оказания первичной медицинской помощи, работающих на прифронтовых территориях (девять областей), действует повышенный коэффициент 1,2 к базовой капитационной ставке.

Общая сумма доплат по этим областям (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская) в октябре составила 5,8 млн. грн.

Наибольшие суммы доплат по коэффициенту 1,2 получили:

Херсонская область - 2,2 млн грн за каждый месяц;

Днепропетровская - 1,6 млн грн;

Донецка - 1,1 млн грн.

Кроме того, отменили понижательные коэффициенты для учреждений первичной медицинской помощи, благодаря чему оплаты увеличены еще на 21 млн грн ежемесячно.

Наиболее возросло финансирование в следующих областях:

Харьковской области (+7,6 млн. грн. ежемесячно);



Запорожской (+3,2 млн. грн);



Одесской (+3,1 млн. грн).

Также дополнительно поддержаны учреждения экстренной медицинской помощи на прифронтовых территориях (Сумская и Черниговская области). Новые увеличенные коэффициенты теперь составляют 1,48 (для территорий возможных боевых действий раньше 1,1) и 6,01 (для территорий активных боевых действий ранее 1,26).

Напомним, в октябре НСЗУ оплатила медицинским учреждениям 14,3 млрд грн . Основные суммы были направлены на экстренную медицинскую помощь – 920,5 млн грн и первичную медицинскую помощь – 1,9 млрд грн.