За три місяці медзаклади у прифронтових регіонах отримали понад 280 млн грн додаткового фінансування

лікарня, лікарі
Медзаклади у прифронтових регіонах отримали додаткове фінансування. / Shutterstock

Із серпня  медичні заклади, що працюють у прифронтових та віддалених громадах, отримали вже 282 млн грн додаткового фінансування. Кошти спрямовані на покращення доступу людей до медичної допомоги та підтримку медичних працівників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Загалом медичні заклади додатково отримали виплати за такими напрямами:

  • 54,2 млн грн — доплати закладам первинної медичної допомоги; 
  • 56,2 млн грн — доплати закладам екстреної медичної допомоги; 
  • 171,7 млн грн — фінансування за пакетом "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги".

"Прифронтові громади живуть у складних умовах постійних обстрілів. Завдання держави – навіть у зонах підвищеного ризику забезпечити людей однаково якісними та доступними соціальними послугами, в тому числі й медичними", – зауважив міністр Олексій Кулеба.

Посилені коефіцієнти та найбільші доплати

Від жовтня цього року для надавачів первинної медичної допомоги, що працюють на прифронтових територіях (дев'ять областей), діє підвищений коефіцієнт 1,2 до базової капітаційної ставки.

Загальна сума доплат по цих областях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська) у жовтні становила 5,8 млн грн.

Найбільші суми доплат за коефіцієнтом 1,2 отримали:

  • Херсонська область — 2,2 млн грн за кожен місяць; 
  • Дніпропетровська — 1,6 млн грн; 
  • Донецька — 1,1 млн грн.

Окрім того, скасували знижувальні коефіцієнти для закладів первинної медичної допомоги, завдяки чому оплати збільшені ще на 21 млн грн щомісяця.

Найбільше зросло фінансування в наступних областях:

  • Харківській області (+7,6 млн грн щомісяця);
  • Запорізькій (+3,2 млн грн);
  • Одеській(+3,1 млн грн).

Також додатково підтримані заклади екстреної медичної допомоги на прифронтових територіях (Сумська і Чернігівська області). Нові збільшені коефіцієнти тепер становлять 1,48 (для територій можливих бойових дій, раніше 1,1) та 6,01 (для територій активних бойових дій, раніше 1,26).

Нагадаємо, у жовтні НСЗУ сплатила медичним закладам 14,3 млрд грн. Основні суми були спрямовані на екстрену медичну допомогу — 920,5 млн грн та первинну медичну допомогу — 1,9 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук