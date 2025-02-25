Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,70

+0,11

EUR

43,64

+0,14

Наличный курс:

USD

41,77

41,70

EUR

44,00

43,85

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За январь из госбюджета на оборону выделили 131 миллиард гривен: на что ушли деньги

деньги
Сколько денег ушло на оборону в январе Фото: Depositphotos

В январе 2025 года на нужды безопасности и обороны из государственного бюджета было направлено 131 миллиард гривен, что составляет 61,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Куда были использованы средства:

  • на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
  • приобретение горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Призываем поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в государственном бюджете на 2025 год на нужды безопасности и обороны предусмотрено 2,23 трлн. грн., что составляет 26,3% ВВП Украины. Военные расходы включают в себя денежное, вещественное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.

Автор:
Татьяна Бессараб