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За січень із держбюджету на оборону виділили 131 мільярд гривень: на що пішли гроші

гроші
Скільки грошей пішло на оборону в січні. Фото: Depositphotos

У січні 2025 року на потреби безпеки та оборони з державного бюджету було спрямовано 131 мільярд гривень, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Куди були використані кошти:

  • на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • придбання пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Закликаємо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації, адже це основні джерела фінансування безпеки й оборони України", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2025 рік на потреби безпеки та оборони передбачено 2,23 трлн грн, що становить 26,3% ВВП України. Військові видатки включають грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Також повідомлялося, що Міноборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.

Автор:
Тетяна Бесараб