Зачем удостоверять время предъявления документа: разъяснение Минюста

Процедура нотариального удостоверения времени предъявления документа имеет немаловажное значение для юридической защиты прав и интересов физических и юридических лиц

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Отмечается, что суть данной процедуры состоит в том, что нотариус фиксирует сам факт представления документа, а также закрепление времени воплощения такового предъявления.

Удостоверение времени предъявления документа может стать ключевым доказательством разрешения споров, выполнения договорных обязательств, защиты авторских прав, подтверждения определенных юридических фактов. В договорах часто устанавливаются сроки исполнения обязательств.

"Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее – Порядок), предусмотрено, что нотариус удостоверяет время предъявления документа по устному обращению заинтересованного лица." Он лично ознакомляется.

В ведомстве подчеркнули, что обратиться за совершением данного нотариального действия можно как к государственному, так и частному нотариусу.

В Минюсте также обратили внимание, что согласно Порядку нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, не отвечающие требованиям законодательства или содержащие сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или юридического лица. Кроме того, они не должны содержать подчистки или дописки, зачеркнутые слова или другие незащищенные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать в результате повреждения, а также документы, написанные карандашом.

В подтверждение времени предъявления документов нотариус совершает удостоверительную надпись на документе с указанием лица, которое его предъявило.

Что необходимо предъявить для удостоверения времени предъявления документа:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Законом Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяют лицо или его специальный статус";

оригинал документа, предъявляемого для удостоверения.

Для того чтобы зафиксировать время представления документа, заинтересованное лицо обращается к нотариусу устно, и тот проводит соответствующую процедуру.

Напомним, в Минюсте рассказали об обновлении в работе ряда реестров, в частности Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Единого реестра должников после российской кибератаки на государственные реестры.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что ровно месяц сделки с недвижимостью в Украине были заблокированы из-за российской кибератаки. В частности, речь идет о соглашениях об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.