В Минюсте рассказали, какие услуги доступны после возобновления государственных реестров

Министерство юстиции Украины сообщило об обновлении в работе ряда реестров, в частности Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Единого реестра должников после российской кибератаки на государственные реестры.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Отмечается, что произошла актуализация важных данных государственными и частными исполнителями, что, в свою очередь, позволяет гражданам получать следующие услуги:

проводить операции с недвижимостью благодаря восстановлению Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

осуществлять проверки для совершения сделок через доступ к Единому реестру должников;

получать административные услуги через государственных регистраторов и ЦНАП;

в Сервисных центрах МВД также возобновлена возможность перерегистрации транспортных средств.

Как отмечают в ведомстве, постепенно возобновят работу сервисы для граждан в приложении и на портале "Действие". В частности, перерегистрация транспортного средства и уплата задолженности по исполнительным производствам.

Delo.ua сообщало о том, что ровно месяц сделки с недвижимостью в Украине были заблокированы из-за российской кибератаки. В частности, речь идет о соглашениях об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.

Детальнее о том, почему нотариусы пока еще не могут воспользоваться открытыми реестрами и проверять данные для подписания договоров об отчуждении имущества, читайте по ссылке.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАГС ).

Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР ) после масштабной российской кибератаки. Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата.

20 января 2025 года в Украине полностью возобновлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.