У Мін'юсті розповіли, які послуги доступні після відновлення державних реєстрів

Міністерство юстиції України повідомило про оновлення в роботі низки реєстрів, зокрема, Державного реєстру прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру боржників після російської кібератаки на державні реєстри.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що відбулася актуалізація важливих даних державними та приватними виконавцями, що, в свою чергу, дозволяє громадянам отримувати такі послуги:

проводити операції з нерухомістю завдяки відновленню Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

здійснювати перевірки для вчинення правочинів через доступ до Єдиного реєстру боржників;

отримувати адміністративні послуги через державних реєстраторів та ЦНАПи;

у Сервісних центрах МВС також відновлено можливість перереєстрації транспортних засобів.

Як зазначають у відомстві, поступово також відновлять роботу сервіси для громадян в додатку та на порталі "Дія". Зокрема, перереєстрація транспортного засобу та сплата заборгованості за виконавчими провадженнями.

Delo.ua повідомляло про те, що рівно місяць угоди з нерухомістю в Україні були заблоковані через російську кібератаку. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування, спадкування та інші.

Детальніше про те, чому нотаріуси наразі ще не можуть скористатись відкритими реєстрами і перевіряти дані для підписання договорів про відчуження майна, читайте за посиланням.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також з 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки. Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.

20 січня 2025 року в Україні повністю відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції після масштабної кібератаки з боку Росії.