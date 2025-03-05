Навіщо посвідчувати час пред'явлення документа: роз'яснення Мін'юсту

Процедура нотаріального посвідчення часу пред'явлення документа має важливе значення для юридичного захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Зазначається, що суть цієї процедури полягає в тому, що нотаріус фіксує сам факт подання документа, а також закріплення часу здійснення такого пред’явлення.

Посвідчення часу пред’явлення документа може стати ключовим доказом під час вирішення спорів, виконання договірних зобов’язань, захисту авторських прав, підтвердження певних юридичних фактів. У договорах часто встановлюються строки виконання зобов'язань.

"Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок), передбачено, що нотаріус посвідчує час пред’явлення документа за усним зверненням заінтересованої особи. Він особисто ознайомлюється зі змістом пред’явленого документа", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що звернутися за вчиненням даної нотаріальної дії можна як до державного, так і приватного нотаріуса.

В Мін’юсті також звернули увагу, що згідно з Порядком нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або юридичної особи. Крім того, вони не мають містити підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

На підтвердження часу пред’явлення документів нотаріус вчиняє посвідчувальний напис на документі із зазначенням особи, що його пред’явила.

Що необхідно пред'явити для посвідчення часу пред'явлення документа:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

оригінал документа, що пред’являється для посвідчення.

Для того, щоб зафіксувати час подання документа, зацікавлена особа звертається до нотаріуса усно, і той проводить відповідну процедуру.

Нагадаємо, у Мін'юсті розповіли про оновлення в роботі низки реєстрів, зокрема, Державного реєстру прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру боржників після російської кібератаки на державні реєстри.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що рівно місяць угоди з нерухомістю в Україні були заблоковані через російську кібератаку. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування, спадкування та інші.