- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Задержки поездов и изменения движения: как работает "Укрзализныця" после массированного обстрела
После массированной ночной атаки 12 февраля движение поездов по всей стране продолжается. Благодаря работе мониторинговых групп "Укрзализныци" удалось избежать критических аварий, однако из-за мер безопасности зафиксированы задержки до одного часа.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Киев
В столице кроме обеспечения движения поездов 55 специализированных железнодорожных бригад работают в усиленном режиме.
Их главная задача — оперативное восстановление теплоснабжения в домах киевлян после последствий обстрелов.
Ограничения в Сумской и Черниговской областях
В этих регионах введены точечные изменения в расписании пригородного и регионального сообщения:
- Сумщина: региональные поезда сейчас курсируют только до Конотопа, а пригородные — до станции Кролевец.
- Черниговщина: временно отменены рейсы на участке Сновск — Бахмач в обоих направлениях.
Сложная ситуация в Харьковской и Запорожье.
На участке Лозовая – Барвенково – Краматорск сохраняется высокий уровень опасности. "Укрзализныця" организовала автобусный объезд для пассажиров с обеспечением четкой стыковки с поездами.
В Запорожской области действует усиленный контроль безопасности. В зависимости от текущей ситуации поезда либо пропускают по графику, либо заменяют автобусными трансферами. Пассажиров просят внимательно слушать указания работников вокзалов и поездных бригад.
Поддержка и эвакуация
По данным УЗ, автобусные перевозки по наиболее опасным направлениям (Запорожье и Краматорск) поддерживает благотворительный фонд "Пролиска".
Волонтеры также помогают с эвакуацией гражданских из Донбасса в эвакуационные рейсы на Харьковщине, координируя посадку и регистрацию людей.
Напомним, ночью 12 февраля Россия снова целенаправленно избивала по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Под массированными ударами оказались Киев, Одесская область, Днепр, Сумщина и другие регионы.
Ранее из-за новых протоколов безопасности в Сумской области "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Пассажиры смогут добраться до нужных городов с удобными пересадками и воспользоваться новым поездом Харьков – Сумы.