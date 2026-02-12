Затримки поїздів та зміни руху: як працює "Укрзалізниця" після масованого обстрілу

Після масованої нічної атаки 12 лютого рух поїздів по всій країні триває. Завдяки роботі моніторингових груп “Укрзалізниці” вдалося уникнути критичних аварій, проте через безпекові заходи зафіксовані затримки до однієї години.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Київ

У столиці, крім забезпечення руху поїздів, 55 спеціалізованих залізничних бригад працюють у посиленому режимі.

Їхнє головне завдання — оперативне відновлення теплопостачання в оселях киян після наслідків обстрілів.

Обмеження на Сумщині та Чернігівщині

У цих регіонах запроваджено точкові зміни в розкладі приміського та регіонального сполучення:

Сумщина: регіональні поїзди наразі курсують лише до/з Конотопа, а приміські — до/з станції Кролевець.

регіональні поїзди наразі курсують лише до/з Конотопа, а приміські — до/з станції Кролевець. Чернігівщина: тимчасово скасовано рейси на ділянці Сновськ — Бахмач в обох напрямках.

Складна ситуація на Харківщині та в Запоріжжі

На ділянці Лозова — Барвінкове — Краматорськ зберігається високий рівень небезпеки. "Укрзалізниця" організувала автобусний об’їзд для пасажирів із забезпеченням чіткої стиковки з поїздами.

У Запорізькій області діє посилений безпековий контроль. Залежно від поточної ситуації поїзди або пропускають за графіком, або замінюють автобусними трансферами. Пасажирів просять уважно слухати вказівки працівників вокзалів та поїзних бригад.

Підтримка та евакуація

За даними УЗ, автобусні перевезення на найбільш небезпечних напрямках (Запоріжжя та Краматорськ) підтримує благодійний фонд "Проліска".

Волонтери також допомагають із евакуацією цивільних із Донеччини до евакуаційних рейсів на Харківщині, координуючи посадку та реєстрацію людей.

Нагадаємо, вночі 12 лютого Росія знову цілеспрямовано била по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Під масованими ударами опинилися Київ, Одещина, Дніпро, Сумщина та інші регіони.

Раніше через нові безпекові протоколи в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Пасажири зможуть можливість дістатися до потрібних міст зі зручними пересадками та скористатися новим поїздом Харків – Суми.