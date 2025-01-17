Долги перед горняками Донбасса достигли 500 миллионов - Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что задолженность по заработной плате перед работниками угольных предприятий Донецкой и Луганской областей, прекративших работу из-за боевых действий, составляет около 500 миллионов гривен.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет " Укринформ ".

Галущенко добавил, что в конце прошлого года удалось существенно сократить долги по зарплатам.

"В конце прошлого года нам удалось существенно снизить задолженность по зарплатам. Она сегодня составляет около 500 миллионов по старым долгам", — подчеркнул Галущенко.

Министр также рассказал о разработке программы трудоустройства шахтеров из восточных регионов на предприятиях в западной части страны, где есть дефицит кадров.

"Очень важно не потерять людей, потому что это специалисты с соответствующим опытом. Мы пытаемся создать целую программу для того, чтобы люди с востока могли переехать на западные предприятия, получить работу и там уже решать вопрос погашения заработной платы", — добавил министр.

Галущенко подчеркнул, что сохранение квалифицированных кадров является важной задачей для отрасли, а обеспечение шахтеров работой – приоритетом министерства.

Добавим, горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о приостановлении работы Покровской угольной группы из-за изменений на линии фронта, дефицита электроэнергии и ухудшения ситуации безопасности.

Delo.ua ранее сообщало, что производство стали может снизиться вдвое из-за потери Покровска. В частности, металлургическим предприятиям придется импортировать кокс, что повысит себестоимость выплавки стали. Как следствие, производство стали в стране сократится с 7 до 2-3 млн тонн в год, говорят эксперты.