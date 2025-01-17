Борги перед гірниками Донбасу сягнули 500 мільйонів - Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що заборгованість із заробітної плати перед працівниками вугільних підприємств Донецької та Луганської областей, які припинили роботу через бойові дії, становить близько 500 мільйонів гривень.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише "Укрінформ".

Галущенко додав, що наприкінці минулого року вдалося суттєво скоротити борги по зарплатах.

"У кінці минулого року нам вдалося суттєво зменшити заборгованість по зарплатах. Вона сьогодні складає близько 500 мільйонів по старих боргах", — підкреслив Галущенко.

Міністр також розповів про розробку програми працевлаштування шахтарів зі східних регіонів на підприємствах у західній частині країни, де є дефіцит кадрів.

"Дуже важливо не втратити людей, тому що це фахівці з відповідним досвідом. Ми намагаємося створити цілу програму для того, щоб люди зі сходу могли переїхати на західні підприємства, отримати роботу і там вже вирішувати питання погашення заробітної плати", — додав міністр.

Галущенко наголосив, що збереження кваліфікованих кадрів є важливим завданням для галузі, а забезпечення шахтарів роботою — пріоритетом міністерства.

Додамо, гірничо-металургійна група "Метінвест" повідомила про призупинення роботи Покровської вугільної групи через зміни на лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації.

Delo.ua раніше повідомляло, що виробництво сталі може знизитися вдвічі через втрату Покровська. Зокрема, металургійним підприємствам доведеться імпортувати кокс, що підвищить собівартість виплавки сталі. Як наслідок — виробництво сталі в країні скоротиться з 7 до 2-3 млн тонн на рік, кажуть експерти.