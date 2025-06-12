Задолженность "Харьковводоканала" за распределение электроэнергии достигла 2 млрд грн

Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" наращивает долги за распределение электроэнергии перед АО "Харьковоблэнерго", которые уже достигли примерно 2 миллиардов гривен.

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Как пишет Delo.ua, об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение гендиректора энергокомпании Вячеслава Кравцова.

Долг водоканала за электроэнергию

"Харьковводоканал" так и продолжает накапливать долги перед "Харьковоблэнерго". Они ежемесячно увеличиваются и на сегодняшний день составляют примерно 2 млрд грн", – подчеркнул Кравцов.

Руководитель "Харьковоблэнерго" сообщил, что компания пытается взыскать долг "Харьковводоканала" в правовом поле — обращается в суд, подает соответствующие иски. В то же время предприятие-должник пользуется своими процессуальными правами и затягивает процесс, инициируя сомнительные экспертизы, тормозящие рассмотрение дела по существу.

А другие крупные потребители, в частности "Харьковский метрополитен" и "Харьковские тепловые сети", улучшили ситуацию с оплатой. Метро уже не имеет задолженности за распределение электроэнергии и платит текущие счета вовремя.

Напомним, задолженность киевлян за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения составила 7 миллиардов гривен. Рекордные долги имеют владельцы элитных квартир