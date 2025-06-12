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Заборгованість "Харківводоканалу" за розподіл електроенергії сягнула 2 млрд грн

гривня
"Харківводоканал" не платить за електрику / Freepik

Комунальне підприємство "Харківводоканал" нарощує борги за розподіл електроенергії перед АТ "Харківобленерго", які вже досягли приблизно 2 мільярдів гривень. 

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Як пише Delo.ua, про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомленням гендиректора енергокомпанії В’ячеслава Кравцова.

Борг водоканалу за електроенергію

"Харківводоканал" так і продовжує накопичувати борги перед "Харківобленерго". Вони щомісячно збільшуються і на сьогодні складають приблизно 2 млрд грн", – наголосив Кравцов.

Керівник "Харківобленерго" повідомив, що компанія намагається стягнути борг "Харківводоканалу" в правовому полі — звертається до суду, подає відповідні позови. Водночас підприємство-боржник користується своїми процесуальними правами та затягує процес, ініціюючи сумнівні експертизи, які гальмують розгляд справи по суті.

Натомість інші великі споживачі, зокрема "Харківський метрополітен" та "Харківські теплові мережі", покращили ситуацію з оплатою. Метро вже не має заборгованості за розподіл електроенергії та сплачує поточні рахунки вчасно. Тепломережі також здійснюють поточні платежі, але ще мають борг у розмірі близько 0,5 млрд грн.

Нагадаємо, заборгованість киян за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання сягнула 7 мільярдів гривень. Рекордні борги мають власники елітних квартир

Автор:
Ольга Опенько