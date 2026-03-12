Закупочные цены на свиней живым весом на 16-22 марта 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 16-22 марта 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней вырастет до уровня 74-75 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены на свиней убойных кондиций в первой половине марта выросли до 73–74 грн/кг, средневзвешенная – 73,25 грн/кг, что на 2,9% выше, чем на прошлой неделе. Региональные отличия минимальны, самые высокие цены – на востоке и юге.

Торговля пока вялая, однако большинство экспертов ожидают дальнейшего роста до 75 грн/кг, подкрепленного подорожанием курятины в Украине и свинины в ЕС, а также ранней Пасхой и улучшением погодных условий.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,70 евро/кг (87,47 грн/кг), на полутуше свиноматок – 0,93 евро/кг (47,85 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,26 злотых/кг (63,23 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,50 – 6,00 злотых/кг (54,09 – 72,12 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,51 (+3%) €/кг в ЕС;

1,40 (0%) €/кг в Бразилии;

1,70 (+5%) €/кг в США;

1,30 (+2%) €/кг в Канаде.

Показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. В то же время в странах Латинской Америки рынок стабилен, в то время как в США, Канаде и ЕС наблюдается рост.