Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 16-22 березня 2026

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 16-22 березня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней зросте до рівня 74-75 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни на свиней забійних кондицій у першій половині березня зросли до 73–74 грн/кг, середньозважена – 73,25 грн/кг, що на 2,9% вище, ніж минулого тижня. Регіональні відмінності мінімальні, найвищі ціни – на Сході та Півдні.

Торгівля поки млява, проте більшість експертів очікує подальшого зростання до 75 грн/кг, підкріпленого подорожчанням курятини в Україні та свинини в ЄС, а також раннім Великоднем і поліпшенням погодних умов.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,70 € євро/кг (87,47 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,93 євро/кг (47,85 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,26 злотий/кг (63,23 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,50 - 6,00 злотих/кг (54,09 - 72,12 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,51 (+3%) €/кг у ЄС;

1,40 (0%) €/кг у Бразилії;

1,70 (+5%) €/кг у США;

1,30 (+2%) €/кг у Канаді.

Показники свідчать про схожі тенденції на провідних світових ринках. Водночас у країнах Латинської Америки ринок стабільний, тоді як у США, Канаді та ЄС спостерігається зростання.