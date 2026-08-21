Запасы золота в России упали до минимума за шесть лет

Центробанк России продолжает продавать золото из собственных резервов. Из-за этого запасы на конец июля сократились до самого низкого за шесть лет уровня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на 1 августа нынешнего года золотой запас снизился на 2,28 тыс. тонн до 73,2 млн тройских унций. Это минимальный объем более шести лет — с января 2020 года. За июль запасы снизились на 0,2 млн. унций, а с начала года сократились примерно на 50 тонн. За семь месяцев стоимость золота в составе резервов снизилась на $33,7 млрд.

Сокращение запасов началось после продолжительного их практически непрерывного роста. Центробанк России являлся крупнейшим государственным покупателем золота в мире, однако в начале 2020 года прекратил закупки.

К началу 2025 года объем золота в международных резервах РФ достиг 75 млн. тройских унций. В течение 2025 года показатель практически не изменялся, однако в 2026 году начал последовательно снижаться: на 1 января в резервах находилось 74,8 млн унций, на 1 февраля - 74,5 млн, на 1 марта - 74,3 млн, на 1 апреля - 74,1 млн на 1 мая - 3, 7 – 73,2 млн унций.

Масштаб сокращения золотого запаса практически беспрецедентен в российской истории. По данным Всемирного совета по золоту, сравнимое по размеру понижения запасов Центробанк РФ фиксировал лишь в 2002 году: тогда за шесть месяцев золотой запас сократился на 36,1 тонны.

Отметим, Центральный банк России активно распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, достигший почти 6 триллионов рублей (76,36 миллиарда долларов США) за полгода.