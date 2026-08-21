Запаси золота в Росії впали до мінімуму за шість років

Центробанк Росії продовжує продавати золото зі своїх резервів. Через це запаси на кінець липня скоротилися до найнижчого за понад шість років рівня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що станом на 1 серпня нинішнього року золотий запас знизився на 2,28 тис. тонн до 73,2 млн тройських унцій. Це мінімальний обсяг за понад шість років — з січня 2020 року. За липень запаси зменшилися на 0,2 млн. унцій, а з початку року скоротилися приблизно на 50 тонн. За сім місяців вартість золота у складі резервів знизилася на $33,7 млрд.

Скорочення запасів почалося після тривалого їх практично безперервного зростання. Центробанк Росії був найбільшим державним покупцем золота у світі, проте на початку 2020 року припинив закупівлі.

На початок 2025 року обсяг золота в міжнародних резервах РФ досяг 75 млн тройських унцій. Протягом 2025 року показник практично не змінювався, однак у 2026 році почав послідовно знижуватися: на 1 січня в резервах знаходилося 74,8 млн унцій, на 1 лютого - 74,5 млн, на 1 березня - 74,3 млн, на 1 квітня - 74,1 млн, на 1 травня - 73,9 млн на 1 червня - 73,4 млн, а на 1 серпня - 73,2 млн унцій.

Масштаб скорочення золотого запасу практично безпрецедентний у російській історії. За даними Всесвітньої ради із золота, порівнянне за обсягом зниження запасів Центробанк РФ фіксував лише 2002 року: тоді за шість місяців золотий запас скоротився на 36,1 тонни.

Зауважимо, Центральний банк Росії активно розпродає золото із резервів, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який досяг майже 6 трильйонів рублів (76,36 мільярда доларів США) за півроку.