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Запуск "еАкциза" официально отложили: когда стартует программа

Запуск "Эакциза" официально отложили
Запуск "Эакциза" официально отложили

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который переносит полноценный запуск системы "еАкциза" на 1 июля 2027 года. Бизнес получит дополнительное время для интеграции учетных систем и подготовки точек продаж.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Решение о переносе сроков было принято с учетом готовности системы и вызовов безопасности в условиях военного положения.

Регистрация экономических операторов в системе продлится с 1 января по 1 апреля 2027 года.

В то же время, бизнес уже сейчас может готовиться к переходу на новую систему через Sandbox — тестовую среду, где компании могут интегрировать свои учетные программы, настраивать точки продаж и проверять будущие процессы без юридических и финансовых последствий.

Что такое "еАкциз"

"еАкциз" - электронная система прослеживаемости алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Она должна заменить бумажные акцизные марки на электронные с уникальными DataMatrix-кодами и позволить отслеживать путь товара от производства или импорта к продаже конечному потребителю.

Система создается по аналогии с европейскими механизмами прослеживаемости подакцизной продукции.

Минцифры отмечает, что вместе с бизнесом должен быть разработан пошаговый план по внедрению системы с отдельными сроками для каждого этапа.

Запуск системы переносят не в первый раз

Напомним, Верховная Рада ранее перенесла запуск  "еАкциза" с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027-го. За соответствующий законопроект в целом проголосовали 252 народных депутата.

Это уже не первая отсрочка системы. В конце 2025 года ее запуск перенесли на десять месяцев – до ноября 2026 года – из-за неготовности технической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко

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