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Запуск "еАкцизу" офіційно відклали: коли стартує програма
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який переносить повноцінний запуск системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року. Бізнес отримає додатковий час для інтеграції облікових систем і підготовки точок продажу.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.
Рішення про перенесення строків ухвалили з урахуванням готовності системи та безпекових викликів в умовах воєнного стану.
Реєстрація економічних операторів у системі триватиме з 1 січня до 1 квітня 2027 року.
Водночас бізнес уже зараз може готуватися до переходу на нову систему через Sandbox — тестове середовище, де компанії можуть інтегрувати свої облікові програми, налаштовувати точки продажу та перевіряти майбутні процеси без юридичних і фінансових наслідків.
Що таке "еАкциз"
"еАкциз" — електронна система простежуваності алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.
Вона має замінити паперові акцизні марки електронними з унікальними DataMatrix-кодами та дозволити відстежувати шлях товару від виробництва або імпорту до продажу кінцевому споживачу.
Система створюється за аналогією з європейськими механізмами простежуваності підакцизної продукції.
Мінцифри зазначає, що разом із бізнесом має бути розроблений покроковий план впровадження системи з окремими строками для кожного етапу.
Запуск системи переносять не вперше
Нагадаємо, Верховна Рада раніше перенесла запуск "еАкцизу" з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027-го. За відповідний законопроєкт у цілому проголосували 252 народні депутати.
Це вже не перше відтермінування системи. Наприкінці 2025 року її запуск перенесли на десять місяців — до листопада 2026 року — через неготовність технічної інфраструктури.