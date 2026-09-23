Зарядка через 5 минут: Geely представила ультрабыстрый аккумулятор для электромобилей

Китайский автоконцерн Geely разработал аккумуляторную систему, способную заряжаться менее чем за пять минут. Компания бросает прямой технологический вызов лидерам рынка тяговых батарей CATL и BYD.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По заявлению Geely, новая ультрабыстрая система пополняет заряд аккумулятора с 10% до 70% всего за 4 минуты и 30 секунд. Зарядка от 10 до 97% длится 8 минут и 40 секунд. Для сравнения: аналогичные системы быстрой зарядки от CATL и BYD обеспечивают пополнение энергии примерно за пять минут. В частности, BYD планирует потратить около 2 млрд евро в Европе, чтобы оснастить такой технологией свои массовые модели.

Автопроизводители пытаются избавиться от зависимости от CATL

Анонс Geely подчеркивает стремление китайских автопроизводителей снизить зависимость от компании CATL. Аккумуляторы остаются самым дорогим компонентом современного электромобиля, а высокая концентрация производства сужает пространство для переговоров по ценам:

на CATL приходится около 38% мировых установленных мощностей по производству литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов;

BYD занимает второе место, однако в основном производит батареи для собственных автомобилей;

государственные автоконцерны Changan и SAIC расширяют свои научно-исследовательские центры и линии выпуска батарей;

молодые производители электрокаров Xiaomi и Xpeng диверсифицируют закупки из-за производителя CALB, а Li Auto инвестирует в компанию Sunwoda.

Давление на рентабельность и экспорт

Разработка своих батарей происходит на фоне обострения ценовой конкуренции внутри Китая. За первые восемь месяцев года внутренние продажи бензиновых автомобилей в стране упали почти на треть — до 5,95 млн. единиц, тогда как продажи электрокаров (включая аккумуляторные авто и plug-in гибриды) сократились лишь на 10% — до 7,22 млн. единиц.

Компенсировать внутреннее охлаждение спроса автопроизводителям помогает внешняя торговля. За восемь месяцев Китай экспортировал 7,15 млн автомобилей, что уже превысило рекордный показатель за весь прошлый год (7,1 млн машин).

Напомним, ранее сообщалось, что китайские автобренды заняли рекордную долю в Европе. В августе китайские производители автомобилей завоевали рекордную долю европейского рынка. Главным драйвером роста стали доступные гибридные модели, выбираемые покупателями, пока не готовы полностью переходить на электромобили.