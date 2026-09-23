Зарядка за 5 хвилин: Geely представила ультрашвидкий акумулятор для електромобілів

Китайський автоконцерн Geely розробив акумуляторну систему, здатну заряджатися менш ніж за п'ять хвилин. Компанія кидає прямий технологічний виклик лідерам ринку тягових батарей CATL та BYD.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За заявою Geely, нова ультрашвидка система поповнює заряд акумулятора з 10% до 70% усього за 4 хвилини та 30 секунд. Зарядка від 10% до 97% триває 8 хвилин і 40 секунд. Для порівняння: аналогічні системи швидкої зарядки від CATL та BYD наразі забезпечують поповнення енергії приблизно за п'ять хвилин. Зокрема, BYD планує витратити майже 2 млрд євро в Європі, щоб оснастити такою технологією свої масові моделі.

Автовиробники намагаються позбутися залежності від CATL

Анонс Geely підкреслює прагнення китайських автовиробників зменшити залежність від компанії CATL. Акумулятори залишаються найдорожчим компонентом сучасного електромобіля, а висока концентрація виробництва звужує простір для переговорів щодо цін:

на CATL припадає близько 38% світових встановлених потужностей із виробництва літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів;

BYD посідає друге місце, проте здебільшого виготовляє батареї для власних автомобілів;

державні автоконцерни Changan та SAIC розширюють власні науково-дослідні центри й лінії випуску батарей;

молоді виробники електрокарів Xiaomi та Xpeng диверсифікують закупівлі через виробника CALB, а Li Auto інвестує в компанію Sunwoda.

Тиск на рентабельність та експорт

Розробка власних батарей відбувається на тлі загострення цінової конкуренції всередині Китаю. За перші вісім місяців року внутрішні продажі бензинових автомобілів у країні впали майже на третину — до 5,95 млн одиниць, тоді як продажі електрокарів (включно з акумуляторними авто та plug-in гібридами) скоротилися лише на 10% — до 7,22 млн.

Компенсувати внутрішнє охолодження попиту автовиробникам допомагає зовнішня торгівля. За вісім місяців Китай експортував 7,15 млн автомобілів, що вже перевищило рекордний показник за весь минулий рік (7,1 млн машин).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські автобренди зайняли рекордну частку в Європі. У серпні китайські виробники автомобілів завоювали рекордну частку європейського ринку. Головним драйвером зростання стали доступні гібридні моделі, які обирають покупці, поки що не готові повністю переходити на електромобілі.