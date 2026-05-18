Защита от дронов и ремонт дорог: как восстанавливают логистику на Харьковском и Запорожском направлениях

Государственная специальная служба транспорта по заданию Министерства обороны Украины масштабирует строительство антидроновой защиты в прифронтовых регионах. Более 1170 км логистических маршрутов на прифронтовых территориях уже снабдили антидроновой защитой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Фёдорова.

"Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта. Именно поэтому Госспецтрансслужба по заданию Минобороны масштабирует антидроновую защиту в прифронтовых регионах", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, такие решения обеспечивают устойчивую логистику, быструю поставку ресурсов и безопасную эвакуацию раненых даже под огневым влиянием врага.

В последние месяцы украинским подразделениям удалось существенно нарастить темпы работ и вдвое увеличить скорость обустройства защитных сооружений на дорогах.

По сравнению с прошлым годом, среднесуточные показатели строительства выросли с 4 до 8,5 километра оборонных линий ежедневно. Общая протяженность защищенных логистических маршрутов к этому времени уже превысила 1170 километров.

Значительная часть работ была выполнена в течение февраля — апреля текущего года, обустроив 430 километров антидроновой защиты и параллельно восстановив 106 километров дорожного покрытия.

Отдельным важным направлением деятельности остается ремонт и восстановление дорог в районах ведения боевых действий. В настоящее время инфраструктурные работы продолжаются на территории пяти прифронтовых областей. Дорожные подразделения уже капитально восстановили более 60 км дорожного полотна.

В частности, полностью завершили ремонтные работы на стратегически важных участках трасс в Запорожском и Харьковском направлениях, что улучшило общую логистическую ситуацию на этих участках фронта.

Напомним, в Днепропетровской области завершили строительство антидронового покрытия вдоль 42 км важного логистического маршрута. Работы на этом участке выполнены на 100%.