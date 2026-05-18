Nexus: територія

розвитку стартапів
Захист від дронів та ремонт доріг: як відновлюють логістику на Харківському та Запорізькому напрямках

Антидроновий захист прифронтових автошляхів

Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України масштабує зведення антидронового захисту в прифронтових регіонах. Понад 1170 км логістичних маршрутів на прифронтових територіях вже забезпечили антидроновим захистом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

"Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах", - наголосив очільник відомства.

За його словами, такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога.

За останні місяці українським підрозділам вдалося суттєво наростити темпи робіт та вдвічі збільшити швидкість облаштування захисних споруд на дорогах.

Порівняно з минулим роком середньодобові показники будівництва зросли з 4 до 8,5 кілометра оборонних ліній щодня. Загальна протяжність захищених логістичних маршрутів на цей час уже перевищила 1 170 кілометрів.

Значну частину робіт виконали протягом лютого — квітня поточного року, облаштувавши 430 кілометрів антидронового захисту та паралельно відновивши 106 кілометрів дорожнього покриття.

Окремим важливим напрямом діяльності залишається ремонт та відновлення автошляхів у районах ведення бойових дій. Наразі інфраструктурні роботи тривають на території п’яти прифронтових областей. Дорожні підрозділи вже капітально відновили понад 60 кілометрів дорожнього полотна.

Зокрема, повністю завершили ремонтні роботи на стратегічно важливих ділянках трас на Запорізькому та Харківському напрямках, що покращило загальну логістичну ситуацію на цих ділянках фронту.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині завершили будівництво антидронового покриття вздовж 42 км важливого логістичного маршруту. Роботи на цій ділянці виконані на 100%.

Автор:
Тетяна Бесараб