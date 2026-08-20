Засуха и обмеление Дуная оставили румынских фермеров без урожая и возможности его продать

На юге Румынии фермеры теряют урожай из-за засухи и нехватки воды для орошения. Одновременно уровень Дуная упал до исторического минимума, из-за чего остановила перевозка продукции речным транспортом. Аграрии считают убытки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

Воздействие засухи на урожай

В частности, фермеры в регионе Долж вложили средства в закупку ирригационных систем, рассчитывая на забор воды из Дуная. Из-за спада уровня реки забор воды стал невозможен, что привело к повреждению 80% посевов.

"Поля на 100% разорены. На данный момент ничего нельзя сделать, даже если Бог поможет нам с дождем", – говорит один из аграриев.

По словам представительницы Сельскохозяйственной палаты Румынии Вали Бирта, аграрии вложили немало средств и труда в покупку ирригационных систем, однако из-за длительной засухи им грозит банкротство.

В настоящее время фермеры вынуждены измельчать заброшенные дыни и арбузы для подпитки грунта азотом. Более 80% продукции остались на полях из-за нехватки средств на оплату труда наемных рабочих.

Логистические проблемы

Из-за спада уровня воды в Дунае прекратилось движение грузовых барж. Элеваторы остаются заполненными продукцией.

Кроме того, переход с речных барж на железнодорожный или автомобильный транспорт удваивает логистические расходы аграриев в период высоких цен на горючее.

Напомним, уровень воды в Дунае на территории Румынии опустился до самой низкой отметки с 1996 года. Румынские зерновые порты прекратили работу, заставляя операторов переходить на более дорогие логистические маршруты.