Посуха та обміління Дунаю залишили румунських фермерів без врожаю та можливості його продати

На півдні Румунії фермери втрачають урожай через посуху та нестачу води для зрошення. Одночасно рівень Дунаю впав до історичного мінімуму, через що зупинило перевезення продукції річковим транспортом. Аграрії рахують збитки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Вплив посухи на врожай

Зокрема фермери в регіоні Долж вклали кошти в закупівлю іригаційних систем, розраховуючи на забір води з Дунаю. Через спад рівня річки забір води став неможливим, що призвело до пошкодження 80% посівів.

"Поля на 100% спустошені. На даний момент нічого не можна зробити, навіть якщо Бог допоможе нам з дощем", – каже один з аграріїв.

За словами представниці Сільськогосподарської палати Румунії Валі Бірту, аграрії вклали чимало коштів і праці в купівлю іригаційних систем, проте через тривалу посуху їм загрожує банкрутство.

Наразі фермери змушені подрібнювати покинуті дині та кавуни для підживлення ґрунту азотом. Понад 80% продукції залишилися на полях через брак коштів на оплату праці найманих робітників.

Логістичні проблеми

Через спад рівня води в Дунаї припинився рух вантажних барж. Елеватори залишаються заповненими продукцією.

Крім того перехід з річкових барж на залізничний або автомобільний транспорт подвоює логістичні витрати аграріїв у період високих цін на пальне.

Нагадаємо, рівень води в Дунаї на території Румунії опустився до найнижчої позначки з 1996 року. Румунські зернові порти припинили роботу, змушуючи операторів переходити на дорожчі логістичні маршрути.