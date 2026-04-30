Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине стартовало производство автоклавного газобетона

завод
Завод "Ковальской" выпустил первую партию газобетона

Новый завод Группы Ковальской во Львовской области начал производство автоклавного газобетона и выпустил первую товарную партию продукции, которая будет поставляться на украинский рынок и на экспорт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

О новом заводе автоклавного газобетона

Продукция будет производиться под брендом Gazobeto и будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспорт.

На первом этапе предприятие производит стеновые и U-блоки, которые используются для возведения несущих конструкций и перегородок. В дальнейшем планируется расширение ассортимента за счет стеновых панелей, панелей для полов и перемычек.

Мощность завода составляет около 600 тыс. куб. м продукции в год, с перспективой увеличения до более чем 1,2 млн куб. м после запуска второй очереди.

Как отмечают в компании, производство является одним из самых современных в Европе, полностью автоматизированным и энергоэффективным. Проект стал ответом на потерю завода в Новой Каховке, разрушенного и оккупированного.

Строительство нового предприятия началось в 2023 году с привлечением иностранных инвестиций. Инвестиции в первую очередь превышают 50 млн. евро, часть из которых профинансирована через кредитную поддержку международных партнеров.

Продукция завода будет в первую очередь поставляться в западные регионы Украины, а также формируются экспортные поставки в соседние страны. Компания уже приступила к контрактовке с дилерами и формированию логистических цепей.

О "Кузнечной"

Промышленно-строительная группа "Кузнечная"   - один из крупнейших вертикально интегрированных холдингов в Украине, объединяющий производство строительных материалов и девелопмент. Корни группы уходят в 1956 году, когда в Киеве действовал Завод железобетонных изделий № 3, который впоследствии стал основой ПБГ "Ковальская".

"Кузнечная" завершила около тридцати жилых проектов общей площадью более 700 тысяч кв. м. Кроме жилищного строительства, группа активно расширяет производство. В Киеве группа является крупнейшим производителем бетона с долей более 50% рынка региона.

В настоящее время группа объединяет 13 предприятий в четырех регионах, производящих бетон, железобетонные конструкции, строительные смеси (Siltek), тротуарную плитку (Avenue), газобетон и кровельные материалы.

Также сообщалось о том, что   "Кузнечная" откроет завод по производству газобетона. Предприятие планирует заменить на Львовщине утраченный актив группы на юге страны. Строительство первой очереди завода стартовало в 2023 году.

Автор:
Ольга Опенько