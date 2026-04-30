В Украине стартовало производство автоклавного газобетона

Новый завод Группы Ковальской во Львовской области начал производство автоклавного газобетона и выпустил первую товарную партию продукции, которая будет поставляться на украинский рынок и на экспорт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

О новом заводе автоклавного газобетона

Продукция будет производиться под брендом Gazobeto и будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспорт.

На первом этапе предприятие производит стеновые и U-блоки, которые используются для возведения несущих конструкций и перегородок. В дальнейшем планируется расширение ассортимента за счет стеновых панелей, панелей для полов и перемычек.

Мощность завода составляет около 600 тыс. куб. м продукции в год, с перспективой увеличения до более чем 1,2 млн куб. м после запуска второй очереди.

Как отмечают в компании, производство является одним из самых современных в Европе, полностью автоматизированным и энергоэффективным. Проект стал ответом на потерю завода в Новой Каховке, разрушенного и оккупированного.

Строительство нового предприятия началось в 2023 году с привлечением иностранных инвестиций. Инвестиции в первую очередь превышают 50 млн. евро, часть из которых профинансирована через кредитную поддержку международных партнеров.

Продукция завода будет в первую очередь поставляться в западные регионы Украины, а также формируются экспортные поставки в соседние страны. Компания уже приступила к контрактовке с дилерами и формированию логистических цепей.

О "Кузнечной"

Промышленно-строительная группа "Кузнечная" - один из крупнейших вертикально интегрированных холдингов в Украине, объединяющий производство строительных материалов и девелопмент. Корни группы уходят в 1956 году, когда в Киеве действовал Завод железобетонных изделий № 3, который впоследствии стал основой ПБГ "Ковальская".

"Кузнечная" завершила около тридцати жилых проектов общей площадью более 700 тысяч кв. м. Кроме жилищного строительства, группа активно расширяет производство. В Киеве группа является крупнейшим производителем бетона с долей более 50% рынка региона.

В настоящее время группа объединяет 13 предприятий в четырех регионах, производящих бетон, железобетонные конструкции, строительные смеси (Siltek), тротуарную плитку (Avenue), газобетон и кровельные материалы.

