В Україні стартувало виробництво автоклавного газобетону

Новий завод Групи “Ковальської" у Львівській області розпочав виробництво автоклавного газобетону та випустив першу товарну партію продукції, яка постачатиметься на український ринок і на експорт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Про новий завод автоклавного газобетону

Продукція виготовлятиметься під брендом Gazobeto та постачатиметься як на внутрішній ринок, так і на експорт.

На першому етапі підприємство виробляє стінові блоки та U-блоки, які використовуються для зведення несучих конструкцій і перегородок. У подальшому планується розширення асортименту за рахунок стінових панелей, панелей для підлог і перемичок.

Потужність заводу становить близько 600 тис. куб. м продукції на рік, із перспективою збільшення до понад 1,2 млн куб. м після запуску другої черги.

Як зазначають у компанії, виробництво є одним із найсучасніших у Європі, повністю автоматизованим та енергоефективним. Проєкт став відповіддю на втрату заводу в Новій Каховці, який був зруйнований та окупований.

Будівництво нового підприємства розпочалося у 2023 році із залученням іноземних інвестицій. Інвестиції у першу чергу перевищують 50 млн євро, частина з яких профінансована через кредитну підтримку міжнародних партнерів.

Продукція заводу насамперед постачатиметься до західних регіонів України, а також формуються експортні поставки до сусідніх країн. Компанія вже розпочала контрактування з дилерами та формування логістичних ланцюгів.

Про "Ковальську"

Промислово‑будівельна група "Ковальська" - один із найбільших вертикально інтегрованих холдингів в Україні, що поєднує виробництво будівельних матеріалів та девелопмент. Коріння групи сягає 1956 року, коли в Києві діяв Завод залізобетонних виробів № 3, який згодом став основою ПБГ "Ковальська".

"Ковальська" завершила близько тридцяти житлових проєктів загальною площею понад 700 тисяч кв. м. Окрім житлового будівництва, група активно розширює виробництво. У Києві група є найбільшим виробником бетону з часткою понад 50% ринку регіону.

Наразі група об’єднує 13 підприємств у чотирьох регіонах, які виробляють бетон, залізобетонні конструкції, будівельні суміші (Siltek), тротуарну плитку (Avenue), газобетон і дахові матеріали.

Також повідомлялось проте, що "Ковальська" відкриє завод із виробництва газобетону. Підприємство планує замінити на Львівщині втрачений актив групи на півдні країни. Будівництво першої черги заводу стартувало у 2023 році.