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Завод по заморозке овощей планируют построить на Николаевщине (ФОТО)

работа агроперерабатывающего предприятия в Николаевской области
Виталий Коваль ознакомился с работой агроперерабатывающего предприятия в Николаевской областиФото: minagro.gov.ua

В Николаевской области производитель плодоовощных и мясных консервов, готовых к употреблению блюд, сушеных овощей и свежих салатов планирует построить современный завод по замораживанию овощей.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Он посетил предприятие, несмотря на войну, не остановилось.

"И сегодня здесь более 8500 кв м производственных площадей, около 60 работников и 12 млн евро инвестиций. В планах – строительство завода глубокой заморозки", – рассказал Коваль.

Он подчеркнул, что сегодня украинские аграрии обеспечивают продовольственную безопасность не только страны, но и мира.

Фото 2 — Завод по заморозке овощей планируют построить на Николаевщине (ФОТО)
Фото 3 — Завод по заморозке овощей планируют построить на Николаевщине (ФОТО)
Фото 4 — Завод по заморозке овощей планируют построить на Николаевщине (ФОТО)
Фото 5 — Завод по заморозке овощей планируют построить на Николаевщине (ФОТО)
Фото 6 — Завод по заморозке овощей планируют построить на Николаевщине (ФОТО)

"Каждый вклад в подобный перерабатывающий завод – это еще один шаг к переходу из аграрной в агроиндустриальную страну. Постоянно подчеркиваю, что нам важно развитие глубинной переработки и создание добавленной стоимости. Чтобы увеличить экспортные способности, создать новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет ", – заметил министр.

Напомним, консервный завод ФЛП "Червенков" ТМ "Демьянович" в Херсонской области, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину понес значительные потери, сейчас восстанавливается и запускает линию по консервации овощей.

Автор:
Светлана Манько