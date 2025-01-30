Завод по заморозке овощей планируют построить на Николаевщине (ФОТО)

В Николаевской области производитель плодоовощных и мясных консервов, готовых к употреблению блюд, сушеных овощей и свежих салатов планирует построить современный завод по замораживанию овощей.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Он посетил предприятие, несмотря на войну, не остановилось.

"И сегодня здесь более 8500 кв м производственных площадей, около 60 работников и 12 млн евро инвестиций. В планах – строительство завода глубокой заморозки", – рассказал Коваль.

Он подчеркнул, что сегодня украинские аграрии обеспечивают продовольственную безопасность не только страны, но и мира.

"Каждый вклад в подобный перерабатывающий завод – это еще один шаг к переходу из аграрной в агроиндустриальную страну. Постоянно подчеркиваю, что нам важно развитие глубинной переработки и создание добавленной стоимости. Чтобы увеличить экспортные способности, создать новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет ", – заметил министр.

Напомним, консервный завод ФЛП "Червенков" ТМ "Демьянович" в Херсонской области, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину понес значительные потери, сейчас восстанавливается и запускает линию по консервации овощей.