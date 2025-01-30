Завод із заморожування овочів планують побудувати на Миколаївщині (ФОТО)

На Миколаївщині виробник плодоовочевих і м'ясних консервів, готових до вживання страв, сушених овочів і свіжих салатів планує побудувати сучасний завод із заморожування овочів.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Він відвідав підприємство, яке попри війну, не зупинилося.

"І сьогодні тут більше 8500 кв м виробничих площ, близько 60 працівників та 12 млн євро інвестицій. У планах – будівництво заводу глибокої заморозки", - розповів Коваль.

Він підкреслив, що сьогодні українські аграрії забезпечують продовольчу безпеку не лише країни, а й світу.

"Кожний вклад в подібний переробний завод – це ще один крок до переходу з аграрної до агроіндустріальної країни. Постійно наголошую на тому, що нам важливий розвиток глибинної переробки та створення доданої вартості. Аби збільшити експортні спроможності, створити нові робочі місця та додаткові надходження в бюджет", - зауважив міністр.

Нагадаємо, консервний завод ФОП "Червєнков" ТМ "Дем’янович" в Херсонській області, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну зазнав значних втрат, зараз відновлюється і запускає лінію з консервації овочів.