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Завод із заморожування овочів планують побудувати на Миколаївщині (ФОТО)

робота агропереробного підприємства на Миколаївщині
Віталій Коваль ознайомився з роботою агропереробного підприємства на МиколаївщиніФото: minagro.gov.ua

На Миколаївщині виробник плодоовочевих і м'ясних консервів, готових до вживання страв, сушених овочів і свіжих салатів планує побудувати сучасний завод із заморожування овочів.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Він відвідав підприємство, яке попри війну, не зупинилося.

"І сьогодні тут більше 8500 кв м виробничих площ, близько 60 працівників та 12 млн євро інвестицій. У планах – будівництво заводу глибокої заморозки", - розповів Коваль.

Він підкреслив, що сьогодні українські аграрії забезпечують продовольчу безпеку не лише країни, а й світу.

Фото 2 — Завод із заморожування овочів планують побудувати на Миколаївщині (ФОТО)
Фото 3 — Завод із заморожування овочів планують побудувати на Миколаївщині (ФОТО)
Фото 4 — Завод із заморожування овочів планують побудувати на Миколаївщині (ФОТО)
Фото 5 — Завод із заморожування овочів планують побудувати на Миколаївщині (ФОТО)
Фото 6 — Завод із заморожування овочів планують побудувати на Миколаївщині (ФОТО)

"Кожний вклад в подібний переробний завод – це ще один крок до переходу з аграрної до агроіндустріальної країни. Постійно наголошую на тому, що нам важливий розвиток глибинної переробки та створення доданої вартості. Аби збільшити експортні спроможності, створити нові робочі місця та додаткові надходження в бюджет", - зауважив міністр.

Нагадаємо, консервний завод ФОП "Червєнков" ТМ "Дем’янович" в Херсонській області, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну зазнав значних втрат, зараз відновлюється і запускає лінію з консервації овочів.

Автор:
Світлана Манько