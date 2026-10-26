Завышенные цены на тротуары обошлись Киеву в 1,3 млн грн: чиновнику объявили подозрение

В Киеве разоблачили очередной факт неэффективного использования и растраты бюджетных средств при выполнении подрядных работ по ремонту инфраструктуры. Подольская окружная прокуратура Киева вручила подозрение одному из руководителей ШЭУ в Голосеевском районе.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, с октября по декабрь 2025 года коммунальное предприятие заключило ряд договоров на проведение текущего ремонта тротуара по проспекту Голосеевскому — на участке от площади Голосеевской до улицы Героев Обороны.

Подозреваемое должностное лицо, к полномочиям которого относилась проверка стоимости, объемов и качества выполненных строительных работ, подписал соответствующие акты приемки и договорные документы.

При этом должностное лицо осознавало, что в отчетность внесена цена тротуарных плит, существенно превышающая их реальную рыночную стоимость. На основании этих документов подрядчик получил полную оплату из городского бюджета.

Согласно заключению проведенной судебной экономической экспертизы, сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету вследствие указанных действий, составляет более 1,3 млн грн.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением, совершенная в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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