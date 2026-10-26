Завищені ціни на тротуари коштували Києву 1,3 млн грн: посадовцю оголосили підозру

У Києві викрили черговий факт неефективного використання та розтрати бюджетних коштів під час виконання підрядних робіт із ремонту інфраструктури. Подільська окружна прокуратура Києва вручила підозру одному з керівників ШЕУ Голосіївського району.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у період з жовтня по грудень 2025 року комунальне підприємство уклало низку договорів на проведення поточного ремонту тротуару по проспекту Голосіївському — на ділянці від площі Голосіївської до вулиці Героїв Оборони.

Підозрюваний посадовець, до повноважень якого належала перевірка вартості, обсягів та якості виконаних будівельних робіт, підписав відповідні акти приймання та договірні документи.

При цьому посадова особа усвідомлювала, що до звітності внесено ціну тротуарних плит, яка суттєво перевищувала їхню реальну ринкову вартість. На підставі цих документів підрядник одержав повну оплату з міського бюджету.

Згідно з висновком проведеної судової економічної експертизи, сума збитків, завданих столичному бюджету внаслідок вказаних дій, становить понад 1,3 млн грн.

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа 137,5 мільйона гривень КП "Київський метрополітен" під час організації транспортування 60 вагонів із Польщі.