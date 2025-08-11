Зеленские и европейские лидеры проведут разговор с Трампом перед его встречей с Путиным

Президент Зеленский и европейские лидеры будут онлайн-разговор с президентом США Дональдом Трампом 13 августа, за два дня до его встречи с Путиным.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение канцлера Германии Фридриха Мерца.

По его словам, обсуждение будет сосредоточено на вариантах давления на Россию, возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и безопасности.

"Мы будем обсуждать это вместе с президентом Трампом и вице-президентом Венсом, а также главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, президентом Европейской комиссии, президентом Европейского Совета и генеральным секретарем НАТО", - написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Украина и Соединенные Штаты Америки проводят постоянную коммуникацию по поводу того, как обеспечить настоящий мир.

"Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку - мы не допустим этого. Я очень ценю ту решимость, с которой Президент Трамп настроен остановить смерти в войне", - отметил Владимир Зеленский.

Также известно, что в Белом доме готовится возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Американский план

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, замораживание вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией. Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.