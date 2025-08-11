Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Президент Зеленський та європейські лідери матимуть онлайн-розмову із президентом США Дональдом Трампом 13 серпня, за два дні до його зустрічі із Путіним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За його словами, обговорення буде зосереджено на варіантах тиску на Росію, можливих мирних переговорах, територіальних претензіях та безпеці.

"Ми обговорюватимемо це разом з президентом Трампом і віце-президентом Венсом, а також главами держав та урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентом Європейської комісії, президентом Європейської Ради та генеральним секретарем НАТО", – написав він.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Україна та Сполучені Штати Америки проводять постійну комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир.

"Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою Президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні", — зазначив Володимир Зеленський.

Також відомо, що у Білому домі готують можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна.

Американський план

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією. Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.