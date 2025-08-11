Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,48

41,39

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. / Вікіпедія

Президент Зеленський та європейські лідери матимуть онлайн-розмову із президентом США Дональдом Трампом 13 серпня, за два дні до його зустрічі із Путіним. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За його словами, обговорення буде зосереджено на варіантах тиску на Росію, можливих мирних переговорах, територіальних претензіях та безпеці. 

"Ми обговорюватимемо це разом з президентом Трампом і віце-президентом Венсом, а також главами держав та урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентом Європейської комісії, президентом Європейської Ради та генеральним секретарем НАТО", – написав він.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. 

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Україна та Сполучені  Штати Америки проводять постійну комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир.

"Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою Президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні", — зазначив Володимир Зеленський.

Також відомо, що у Білому домі готують можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна. 

Американський план

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією. Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.

Автор:
Тетяна Ковальчук